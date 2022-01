SOUS L’INFLUENCE DE L’ALCOOL – Retrait de permis pour ébriété à vélo?

Question de René à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Je me déplace beaucoup en voiture pour mon travail, j’ai donc besoin de mon permis. Comme mon bistro favori est à un peu plus d’un kilomètre de mon domicile, je m’y rends le plus souvent à vélo. Des amis viennent toutefois de m’informer que la même limite d’alcoolémie s’applique à vélo qu’en voiture. Suis-je susceptible de perdre mon permis à vélo si je suis ivre? Et la police a-t-elle le droit de me demander de passer un alcootest?

Réponse d’Olivia Solari de l’UPSA:

Cher René,

En général, toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 31 al. 2 de la loi sur la circulation routière, LCR). Cela vaut aussi bien pour les cyclistes que pour les automobilistes.

La LCR ne fait pas la distinction entre les voitures et les vélos en matière d’opportunités de contrôle de l’alcoolémie. Tous les conducteurs de véhicules, y compris les cyclistes, peuvent être soumis à un alcootest (art. 55 al. 1 LCR). Lorsque vous roulez à vélo, la police peut donc ordonner un éthylotest sans que des conditions particulières soient réunies. En pratique, les cyclistes sont largement moins contrôlés que les automobilistes. Cela ne devrait toutefois pas vous inciter à enfourcher votre monture pour rentrer chez vous après une soirée bien arrosée.

Comme vous l’avez appris de vos proches, les cyclistes sont également réputés incapables de circuler sur la route à partir d’une concentration de 0,5 pour mille de poids d’alcool dans le sang ou à partir d’une concentration d’alcool dans l’haleine de 0,25 mg par litre d’air expiré (art. 1 let. a de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière). Est puni d’une amende quiconque conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. c LCR). En pratique, celle-ci atteint environ 200 francs dans de rares cas. Contrairement aux véhicules motorisés, lors d’un cas qualifié d’ébriété – c’est-à-dire à partir d’une concentration de 0,8 pour mille de poids d’alcool dans le sang (ou à partir d’une concentration d’alcool de 0,4 mg par litre d’air expiré) (art. 2 let. a de l’ordonnance susmentionnée) –, les autorités ne peuvent prononcer de peine pécuniaire ou de privation de liberté (cf. art. 91 al. 2 let. a LCR).

Si la concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang est particulièrement élevée, la police est parfaitement fondée à vous soupçonner d’être inapte à conduire un véhicule motorisé et donc à ordonner un examen médical auprès d’un médecin spécialiste de la sécurité routière pour évaluer votre aptitude à la conduite. La règle correspondante de 1,6 pour mille de poids d’alcool dans le sang (ou de 0,8 mg d’alcool ou plus par litre d’air expiré) ne s’applique qu’aux conducteurs de véhicules motorisés (art. 15D al. 1 let. a LCR). En fonction de l’argumentation juridique, elle pourrait toutefois aussi valoir pour les cyclistes. Compte tenu du faible potentiel de dangerosité, on estime néanmoins qu’un tel examen ne devrait se produire qu’à partir d’une valeur de 2,5 pour mille de poids d’alcool dans le sang (ou à partir d’une concentration d’alcool de 1,25 mg par litre d’air expiré).

Si, lors d’un examen, l’expert médical de la sécurité routière conclut que le cycliste incriminé souffre d’une dépendance à l’alcool ou s’il est susceptible de souffrir d’un tel comportement compte tenu de ses habitudes de consommation, il peut prononcer un retrait de permis pour une période indéterminée (art. 16d al. 1 let. b LCR). Il faut toutefois noter qu’un tel examen de détermination de l’aptitude à la conduite ou un retrait de permis pour une période indéterminée n’est pas ordonné à la légère pour des cyclistes en état d’ébriété. Cela vaut en particulier lorsque la personne concernée indique vraisemblablement pendant la procédure qu’il se déplace strictement à pied après un épisode de consommation excessive d’alcool ou qu’il utilise son vélo et qu’il s’abstient de prendre sa voiture en état d’ébriété.

En revanche, les autorités du canton de résidence peuvent prononcer aisément une interdiction de circuler à vélo à partir de 0,5 pour mille de poids d’alcool dans le sang (ou de 0,25 mg d’alcool ou plus d’air expiré) bien qu’elles délivrent le plus souvent un avertissement (art. 19 al. 3 LCR). Toute violation de l’interdiction de circuler est sanctionnée par une amende (art. 95 al. 4 let. a LCR).

Il convient par ailleurs de noter que les assurances peuvent réduire les prestations ou exercer un recours à l’encontre du cycliste fautif si celui-ci provoque un accident alors qu’il est ivre. La limite est la plupart du temps fixée à une concentration de 0,8 pour mille de poids d’alcool dans le sang (ou de 0,4 mg d’alcool ou plus par litre d’air expiré). En outre, il est également conseillé de s’abstenir de prendre son vélo après avoir consommé de l’alcool pour son propre bien-être et dans l’intérêt de la sécurité routière en général.

Bonne route!

