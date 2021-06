Recours au Tribunal fédéral - Retrait «immédiat» de la votation sur la loi Covid réclamé

Quand les sceptiques des mesures critiquent l’allègement des mesures

L’association «Les Amis de la Constitution», qui militent pour le non à la loi Covid, ont transmis vendredi un communiqué au ton sarcastique au moment où le Conseil fédéral annonçait une nouvelle large palette d’assouplissements. «Ainsi, ce vendredi, dans une démarche de précipitation qui ne peut que susciter des doutes, le Conseil fédéral annonce de nouveaux allègements pour début juillet, en particulier pour les restaurants, le port du masque et les grands événements. À quelques heures d’un scrutin décisif sur une loi Covid jugée liberticide et imposée pour plus de dix ans, il est difficile de ne pas voir là une manipulation étatique et un acte de chantage odieux à l’encontre des citoyennes et citoyens», dit son porte-parole, qui parle d’une «pure propagande d’État» pour convaincre de voter oui.