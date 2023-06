Parlement: Retraite à 66 ans: «Il y a un sérieux problème de timing»

Le Conseil national devrait dire non lundi à l’initiative populaire des Jeunes PLR qui veulent relever l’âge de la retraite AVS et la lier à l’espérance de vie.

Le Conseil des États n’est pas prêt à relever l’âge de la retraite, si peu de temps après la réforme sur l’AVS qui fera travailler les femmes jusqu’à 65 ans. 20min/Matthias Spicher

Après le rejet sans contre-projet du Conseil des États en mars dernier, le Conseil national devrait également dire non lundi à l’initiative populaire des jeunes PLR, baptisée «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)», qui veut relever l’âge de la retraite à 66 ans avant de le coupler à l’espérance de vie. En effet, après le débat d’entrée en matière, les fronts sont clairs: pour une fois, c’est le PLR, et pas l’UDC, qui s’est retrouvé seul contre tous sur ce projet.

«Il y a un sérieux problème de timing», a lancé Benjamin Roduit (C/VS) au nom de la commission. «Il nous paraît impensable après la courte majorité sur AVS 21 en septembre dernier d’exiger déjà de nouveaux sacrifices de la population», a-t-il ajouté, résumant ainsi l’avis de plusieurs orateurs. En outre, le Conseil fédéral doit soumettre d’ici fin 2026 un projet de stabilisation de l’AVS pour la période de 2030 à 2040, a-t-il rappelé.

Même l’UDC n’a pas voulu du texte. «On votera déjà l’année prochaine sur une 13e rente AVS ainsi que sur la LPP. Demander une hausse de l’âge de la retraite serait clairement trop», a rappelé Thomas Aeschi (UDC/ZG).

Le poids sur les jeunes générations

Le PLR a tout tenté pour faire passer le texte ou au moins opter pour un contre-projet direct ou indirect. Pour Regine Sauter (PLR/ZH), «si aucune mesure n’est prise, le fonds de l’AVS se videra à partir de 2029». Et de critiquer le manque de soutien du National: «Nous ne pouvons que mettre cela sur le compte de la campagne électorale à venir. Il semble que l’on ne veuille pas dire la vérité à sa base aujourd’hui».

«L’AVS est sur la voie de la faillite», a prévenu lui Philippe Nantermod (PLR/VS). Et de rappeler qu’en 1950, il y avait 6,33 actifs pour un rentier contre 3 en 2025 et 2,26 en 2050. Conséquence: les jeunes, déjà sous pression financièrement, devront encore plus passer à la caisse pour financer leurs aînés, selon lui.

Pierre-Yves Maillard (PS/VD) a, lui, rectifié: «En 1950, il y avait bien 6,3 actifs pour un rentier. Mais la moitié étaient des femmes qui ne cotisaient pas. Aujourd’hui tous les adultes cotisent et c’est la raison pour laquelle les finances de l’AVS sont saines», a-t-il lancé. Il a aussi balayé l’idée d’une disparition du 1er pilier. «En 1947, les opposants brandissaient déjà cette menace et l’AVS est toujours là. Et toutes les forces politiques avaient alors augmenté les rentes», a-t-il rappelé.

Plus d’inégalités

Sa collègue Flavia Wasserfallen (PS/BE) a aussi rappelé que rehausser l’âge de la retraite était la voie à plus d’injustice et d’inégalités puisque ceux qui ne peuvent pas se permettre une retraite anticipée seraient obligés de travailler plus longtemps. Autre risque: les travailleurs âgés seront péjorés et devront se tourner vers d’autres assurances sociales.

De son côté, Michel Matter (Vert’lib/GE) a rappelé que l’espérance de vie n’est pas la même pour tout le monde. «Une initiative qui ne porte que sur cet aspect-là ne peut apporter une solution stable et durable».

Le débat se poursuit.