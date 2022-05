La Suisse en 2035: Retraite à 70 ans: «Préfère-t-on payer des rentes ou des antidépresseurs?»

Travailler plus longtemps: obligatoire pour certains, délétère pour d’autres. 20min/Matthias Spicher

Le Conseil fédéral veut savoir de quoi l’avenir sera fait. À cette fin, il n’a pas consulté voyantes et médiums, mais des groupes de réflexion et leur a soumis vingt questions. L’une d’elles: «L’âge de la retraite sera-t-il à 70 ans en 2035?» Deux avis diamétralement opposés lui ont été soumis et intégrés dans un rapport publié mercredi (lire encadré). Bien sûr, répond d’emblée le World Demographic Ageing Forum, pour qui «notre conception de l’âge ne correspond plus à la réalité».

Motiver à travailler plus

Pour ce groupe alémanique, les solutions actuellement proposées (hausse de l’âge de la retraite des femmes, financement par la BNS, etc.) seront rapidement «caduques» à cause de l’évolution démographique. «Le nombre de personnes de plus de 65 ans passera de 1,65 million à 2,4 millions d’ici 2035», dit-il.

«Il faut mettre en place de nouveaux programmes, nettement plus flexibles, destinés à préparer et à motiver les salariés à travailler plus longtemps. Il nous faut une nouvelle manière de concevoir une vie longue et réussie», dit le groupe. Formation, vie active, retraite: il s’agirait d’un mode dépassé, à remplacer, en bon français, par un « life design individuel».

Place à la jeunesse

L’Institut Gottlieb Duttweiler n’est pas du tout du même avis et pas seulement pour des raisons économiques. «La question est de savoir où on veut investir l’argent public. Préfère-t-on payer des rentes aux retraités ou des antidépresseurs à des personnes de 65 ans au chômage?», demande-t-il, soulignant que, de toute manière, un âge de la retraite à 70 ans n’aurait aucune chance en votation.

Sans langue de bois, l’Institut dit d’ailleurs qu’il faut laisser la place aux jeunes plutôt que tirer sur la corde des plus âgés. «Seuls les dirigeants et les universitaires veulent et peuvent travailler au-delà de 65 ans. Souhaitons-nous que les postes importants soient occupés par des personnes de plus de 60 ans?»

Citant le physicien Max Planck, le groupe dit que «les nouvelles manières de penser ne s’imposent pas parce que leurs opposants se laissent convaincre mais parce que ces derniers meurent et laissent place à une nouvelle génération, pour laquelle l’innovation ne représente pas une menace».