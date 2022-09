Tennis : Retraite de Federer: Djokovic réagit 24 heures après

Le Serbe a évoqué «une décennie de moments et d’affrontements incroyables» sur les réseaux sociaux.

Vingt-quatre heures après l’annonce de la retraite de Roger Federer, Novak Djokovic s’est finalement joint vendredi aux nombreux hommages rendus la veille à la légende du tennis. Dans un message publié sur son compte Instagram, Novak Djokovic a évoqué «plus d’une décennie de moments et d’affrontements incroyables» avec Roger Federer.

«Roger, c’est difficile de vivre ça et de mettre des mots sur tout ce que nous avons partagé dans ce sport ensemble», a écrit le Serbe sur le réseau social, au lendemain d’une pluie d’hommages du monde du tennis et du sport.

«Ta carrière a donné le ton de ce que signifie atteindre l’excellence et dominer avec intégrité et sang-froid» ajoute Djokovic, qui a donné rendez-vous à Federer à Londres pour la prochaine Laver Cup (23-25 septembre à Londres). Le Serbe fera partie de l’équipe européenne composée de Roger Federer – qui y disputera sa dernière compétition –, Rafael Nadal et Andy Murray, l’Écossais dont la réaction à la retraite de Federer se fait toujours attendre.