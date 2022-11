Retraite de la police à Genève: rien n’est réglé, le Parlement tranchera 

La retraite à 58 ans, pour les policiers genevois, c’est bientôt fini, la cause est entendue. Mais combien d’années devront-ils travailler en plus, et dans quelle mesure leurs rentes seront-elles affectées? Bien malin qui pourrait le dire: les négociations entre les syndicats des forces de l’ordre (UPCP et SPJ) et le Conseil d’Etat ayant échoué, le Grand Conseil sera bientôt saisi de deux projets de loi concurrents. L’un émane du gouvernement; l’autre de trois partis, l’UDC, Ensemble à Gauche et les Verts. Ceux-ci ont déposé un texte reprenant à l’identique le modèle défendu par les policiers, rejeté par l’exécutif.