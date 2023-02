Neuchâtel : Retraite forcée pour un chirurgien qui voulait bosser après 80 ans

Dès juin, l’homme ne pourra plus travailler à Neuchâtel (photo d’illustration).

La loi est claire. Passé 80 ans, il n’est plus possible pour un médecin d’exercer à Neuchâtel. L’appui d’un certificat médical et d’un recours en justice n’ont pas suffi à ce chirurgien qui atteindra la huitantaine durant l’été. Le médecin pourra cependant continuer d’exercer dans le canton de Berne, où la législation est moins stricte.