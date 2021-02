Athlétisme : Retraite pour Blanka Vlasic, star du saut en hauteur

L’athlète croate Blanka Vlasic, double championne du monde et double médaillée olympique du saut en hauteur, a annoncé qu’elle mettait à 37 ans un terme à sa carrière, à cause de blessures à répétition ces dernières années.

«J’ai essayé de soigner ma blessure des années durant, espérant être en mesure de revenir face à la barre», a écrit dans une lettre ouverte Blanka Vlasic. Ces années ont été émaillées «d’innombrables traitements de réhabilitation et de déceptions», a-t-elle précisé. Vlasic souffrait de longue date de blessures au tendon d’Achille et a subi plusieurs interventions chirurgicales. «Je savais que le moment était venu (de se retirer) et j’étais entièrement sereine» avec cette décision prise «naturellement», a ajouté la championne.