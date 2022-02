Saint-Gall : Retraitée acquittée après avoir nourri le chat d’une voisine

Une femme était accusée d’avoir voulu s’approprier le chat d’une voisine. Elle s’est retrouvée devant le tribunal d’arrondissement de Saint-Gall, qui l’a blanchie.

C’est en octobre 2020 qu’un chat s’est approché de la prévenue pour la première fois. Comme le minet revient sans cesse, elle signale ce chat errant en octobre 2020 au Centre suisse d’appels pour animaux et le nourrit. Comme personne ne se manifeste, elle pense qu’il est abandonné et elle le baptise Findus.

Suivi au GPS

Soupçonnant qu’il a trouvé un endroit où manger, la propriétaire légitime lui met un collier avec une note indiquant qu’il appartient à quelqu’un qui s’en occupe. Dès ce moment, l’autre maîtresse ne s’en occupe plus. Pour en être sûr, le chat est équipé d’un mouchard GPS et sa propriétaire légitime découvre qu’il passe toujours du temps dans son second foyer. Une discussion s’ensuit entre les deux femmes et débouche sur une dispute.