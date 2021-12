Genève – Retraitée privée de téléphone après un couac avec Sunrise

L’octogénaire, qui habite au Lignon, a été privée durant une dizaine de jours de son téléphone fixe, le seul qu’elle savait utiliser. Getty Images/Tetra images RF

«Depuis le 1er décembre, ma mère de 84 ans, qui vit seule, est privée de télévision et de téléphone fixe. Elle n’a plus de distraction et n’est plus joignable, vu qu’elle ne sait pas utiliser son smartphone. C’est un cauchemar!» Vendredi passé, Sandra était catastrophée. Le passage chez Sunrise, choisi pour sa maman, virait au fiasco – jusqu’à ce que l’opérateur trouve une solution lundi.

Un manque de communication avec un vendeur serait à l’origine du couac, juge Sandra. «Il ne nous a pas dit que ma mère devait avoir la fibre optique chez elle pour que tout fonctionne.» Or au Lignon, à Vernier, la fibre existe mais tous les logements ne sont pas raccordés. Peu technophile, elle n’a pas posé la question. C’est quand le contrat a débuté qu’elle a constaté que sa mère était coupée du monde. «Nous aurions dû être averties! Voici dix jours que je me bats, et Sunrise me dit qu’un électricien viendra d’ici fin décembre! À son âge, ma mère, en danger, devrait être une priorité!»

Une solution a finalement émergé. Rolf Ziebold, porte-parole de Sunrise, explique que l’aînée a pu être aidée «en lui proposant un raccordement au câble via UPC». Le problème est survenu car Sunrise ne possède pas la fibre et est donc «dépendant des informations de Swisscom et de SIG, propriétaires des lignes. L’installation aurait dû être effectuée par SIG. En sus, le propriétaire doit aussi donner son accord. Des malentendus entre les parties ont causé ce retard.»