France : Retraites: Bruno Le Maire confiant sur un accord avec les Républicains

Le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire a salué dimanche la volonté affichée par le président des LR Éric Ciotti, dans l’opposition, de voter avec la majorité «une réforme juste» des retraites.

«Les Républicains sont prêts à voter une réforme des retraites juste, ça tombe bien, je pense que ce que nous présenterons est juste et sera aussi efficace du point de vue de l’équilibre du régime financier des retraites», a déclaré Bruno Le Maire sur la chaîne France 5. «Donc une voie est possible pour trouver un accord avec les Républicains», a ajouté le numéro deux du gouvernement.

Dans un entretien au Journal du Dimanche, Éric Ciotti a dit souhaiter «pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition», précisant que cette réforme était justifiée par «la situation budgétaire, démographique et économique». Le soutien de LR est nécessaire pour adopter la réforme à l’Assemblée nationale sans l’arme constitutionnelle du 49.3. Plus tôt dimanche, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, avait déjà salué «la responsabilité de celles et ceux qui sont cohérents avec les engagements qu’ils ont pris devant les Français».