France: Retraites: l’épreuve de force encore et toujours

Un regain de mobilisation, des images de violences inédites depuis le début de la contestation et une intersyndicale qui maintient son cap face à un exécutif inflexible. Entrée dans son troisième mois, la contestation dans la rue contre la réforme a rassemblé jeudi entre 1,089 million de manifestants (Intérieur) et 3,5 millions (CGT) pour sa 9e journée de mobilisation. Le 49.3 décidé par le gouvernement et l’intervention mercredi du président de la République n’ont pas refroidi les ardeurs des opposants.

«On sent qu’il y a un élan extrêmement fort de la population, une opinion publique qui est largement convaincue et donc voilà tant qu’il y a un calendrier qui nous permet d’agir, on est mobilisé», a commenté Marylise Léon, N.2 de la CFDT à l’issue de l’intersyndicale qui a donné à nouveau rendez-vous mardi aux manifestants et grévistes, avec des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end.