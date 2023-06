Retraites: une 14e journée de mobilisation mardi en France

Des grèves sont annoncées chez les électriciens et gaziers ainsi que dans les transports ferroviaires et aériens, avec notamment pour conséquence un tiers des vols annulés au départ de Paris-Orly. Une mobilisation loin du record atteint le 7 mars (1,28 million de participants selon la police), mais encore élevée, après un 1er-Mai qui a réuni au-delà des espérances des syndicats, et ce alors que le mouvement égale désormais en nombre de journées d’action celui de 2010.