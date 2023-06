France: Retraites: une 14e, et peut-être ultime, journée de mobilisation

Deux jours après la publication des premiers décrets d’application de la réforme des retraites, et à l’avant-veille d’une tentative mal engagée de porter un coup politique à la réforme à l’Assemblée, les syndicats appellent à une 14e journée de mobilisation aux allures de chant du cygne.

Les organisations syndicales se montrent prudentes quant à la participation des salariés à cette nouvelle journée de protestation. «Ça ne sera pas du niveau des plus hautes mobilisations», anticipe Céline Verzeletti, secrétaire confédérale CGT. «Il y aura peu de grévistes», en tout cas dans l’Éducation nationale, reconnaît Benoît Teste (FSU), évoquant une «fin de cycle».

Les autorités attendent entre 400’000 et 600’000 personnes sur 250 points de rassemblements, dont 40’000 à 70’000 dans la capitale. Le trafic SNCF sera «très légèrement perturbé» avec «neuf trains sur dix» en moyenne, et il sera «normal» en Île-de-France sur l’ensemble du réseau de la RATP. Un tiers des vols seront annulés au départ de Paris-Orly.

Avec 14e journée de grèves et de manifestation au compteur, le mouvement, qui a réuni à plusieurs reprises plus d’un million de manifestants selon la police, égale désormais en nombre de journées d’action celui de 2010.

«Scandale démocratique»

Dans une tribune publiée lundi dans Le Monde, la gauche et les députés Liot ont appelé Yaël Braun-Pivet à laisser vivre la PPL, invoquant le risque d’un «accroissement de la colère et de la violence». Le débat doit se tenir «dans le cadre démocratique et le respect de la Constitution», a de son côté affirmé le président de la République Emmanuel Macron, en marge d’un déplacement au Mont-Saint-Michel.