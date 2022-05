Guerre en Ukraine : Retranchés dans l’aciérie Azovstal, des civils attendent d’être évacués

De nouvelles évacuations au compte-gouttes de civils ukrainiens sont attendues samedi dans l’aciérie Azovstal, à Marioupol. L’armée russe tente d’éliminer cette ultime poche de résistance avant les célébrations de la victoire sur l’Allemagne nazie le 9 mai.

Dans le complexe sidérurgique Azovstal de Marioupol, sur la mer d’Azov, où vivent retranchés dans d’immenses galeries souterraines civils et combattants, 50 personnes, femmes, enfants et personnes âgées, ont été évacuées sous l’égide de l’ONU et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Poursuite de l’offensive russe

En revanche, à Kharkiv, la contre-offensive ukrainienne pour mettre la deuxième ville d’Ukraine hors de portée de l’artillerie ennemie a pris de l’ampleur, avec la prise de plusieurs positions russes au nord et à l’est, souligne l’ISW. «Les forces ukrainiennes regagnent du terrain le long d’un large arc autour de Kharkiv et ne se concentrent plus sur une poussée limitée, faisant preuve d’une capacité à lancer des opérations offensives à plus grande échelle que jusqu’à présent dans cette guerre», explique-t-il. L’armée russe a détruit trois ponts routiers «pour ralentir la contre-offensive» dans la région, a affirmé le ministère ukrainien de la Défense.