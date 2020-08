Mobile Rétropédalage d’Apple au sujet de l’app WordPress

La firme a forcé le service d’édition de sites web à rajouter les achats intégrés dans son app, avant de s’excuser.

En plein bras de fer avec Epic Games, éditeur du jeu «Fortnite», Apple a encore fait couler de l’encre à propos de sa fameuse commission de 30%. En s’en prenant à l’app gratuite WordPress, la firme de Cupertino a été accusée de faire preuve de cupidité. En fin de semaine dernière, Matt Mullenweg, cofondateur du service open source d’édition de sites web, a expliqué sur Twitter la raison pour laquelle son app ne recevait plus de mises à jour depuis des semaines: Apple l’avait bloquée afin de forcer son éditeur à la monétiser en y ajoutant les achats intégrés pour ses formules payantes. WordPress ne les vend pourtant que via son site web et non l’app. Cette dernière les mettait simplement en exergue.