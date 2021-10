A Lausanne, la police a mis hors de circulation diverses voitures

Lausanne : Rétros tenus au scotch, parebrises calés au tournevis et bagnoles modifiées

La police lausannoise a mis hors de circulation diverses voitures en piteux état et amendé les détenteurs de véhicules trop bruyants

Treize voitures ont été acheminées au SAN, dont 9 n’étaient pas conformes . L es détenteurs de s véhicules non conformes seront dénoncés et amendés. Ils devront mettre leur véhicule en conformité et passer une nouvelle expertise. Trois autres ont dû être immobilisées en raison de leur état défectueux.

Parmi les défectuosités constatées: échappements trop bruyants (dont un véhicule à 106 db), modifications diverses non conformes (jantes, suspensions, cales, etc.), échappement et catalyseur défectueux, pneus lisses, rétroviseur tenant avec du ruban adhésif, disques et plaquettes de freins trop usés, grosse fuite d’huile moteur, vitres avant maintenues en place par des tournevis servant de cale, feu arrière brisé, etc.