Atlanta FaZe a empoché les 200’000 dollars promis au vainqueur. DR

Le scénario était plus qu’espéré par les fans de la Call of Duty League, et aucun outsider n’est venu se mettre en travers de sa concrétisation: Dallas Empire et Atlanta FaZe, respectivement champion en titre et finaliste malheureux en 2020, se sont de nouveau retrouvés face à face ce week-end, en finale du premier tournoi Major de la saison. Cette fois, Atlanta a obtenu sa vengeance dans les grandes largeurs.

Une maîtrise qui frise la perfection

Opposée à Dallas en winners’ bracket, FaZe a d’abord plié l’affaire une première fois 3-0. Obstinés, les Texans, victorieux des Subliners, sont ensuite remontés sur le ring... pour se voir infliger une nouvelle cuisante leçon de jeu. Durant les trois premières manches, faisant preuve d’une précision quasi clinique, Atlanta a ainsi complètement dominé les débats. «Après la première rencontre, on avait vraiment envie de leur fermer leur clapet pour de bon», confiera plus tard ABeZy, l’atout choc de FaZe dans cette finale. Malgré un sursaut d’orgueil de la part de Dallas sur la carte Checkout, ainsi qu’une belle victoire lors de la 6e partie, la maîtrise épatante des Géorgiens en mode Recherche et Destruction aura eu raison des champions en titre, battus 5-2.