Liverpool retrouve l'Europe pour combattre la sinistrose

Certes, l'épreuve-reine européenne n'est plus vraiment ce qu'elle était et l'ambiance s'annonce terne lors de cette rencontre à huis-clos, déplacée en Hongrie en raison des restrictions de déplacement instaurées par l'Allemagne pour lutter contre la propagation des nouveaux variants du Covid-19.

Mais «dans une situation comme ça, on veut toujours avoir la possibilité de rectifier le tir aussi vite que possible. C'est une autre compétition, ce qui revigore toujours, avec un autre état d'esprit pour l'aborder», a lancé samedi le latéral Trent Alexander Arnold après une nouvelle déconvenue en Premier League.

Dans un match capital contre Leicester (3e), Liverpool (4e) avait ouvert le score à un peu plus de 20 minutes du terme pour s'écrouler et encaisser trois buts en sept minutes (3-1).

Un bien triste 300e match sur le banc de Liverpool pour Klopp qui, après le match, a admis la mort dans l'âme que la course au titre était finie pour son équipe reléguée à 13 points par Manchester City, qui compte un match en moins.

Blessures et faillite des leaders

L'état de grâce n'a pas duré longtemps avec une première sortie de route dès le 4e match de la saison et un improbable 7-2 encaissé à Aston Villa, suivi d'un derby contre Everton où Virgil van Dijk s'est blessé pour le reste de la saison.

Depuis, les joueurs ont défilé à l'infirmerie. Certains sont ressortis après des absences plus ou moins longues, comme Thiago Alcantara, Fabinho ou Alex Oxlade-Chamberlain, d'autre y sont encore, comme Diogo Jota ou Naby Keita. D'autres encore ne rejoueront sans doute plus cette saison, comme van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip.