France: Retrouvailles entre Macron et Musk à l’Elysée

Emmanuel Macron et Elon Musk se rencontrent ce lundi matin et vont discuter de «l’attractivité de la France et de ses industries», selon présidence française. Le chef de l’État recevra dans l’après-midi plus de 200 grands patrons de multinationales au château de Versailles pour la sixième édition de «Choose France», avec un montant record de 13 milliards d’euros d’investissements déjà annoncés.