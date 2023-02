Lucerne : Retrouvé chez lui après avoir provoqué un accident mortel

Un motocycliste a effectué un freinage peu avant la sortie de l’autoroute A2, à Sempach, et a chuté samedi, en début de soirée. Le motard a glissé et s’est retrouvé au milieu de la chaussée. Il a alors été renversé par une voiture qui le suivait et mortellement blessé. L’automobiliste s’est éloigné du lieu de l’accident. Il a pu être identifié rapidement par la police lucernoise et arrêté à son domicile. L’éthylotest a indiqué une alcoolémie de 0,4 mg/l (soit 0,8‰). La présomption d’innocence prévaut. Le parquet a saisi sa voiture. Lundi, dans un communiqué, la police lucernoise lance un appel à témoins.