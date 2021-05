Saint-Gall - Retrouvé mort dans l’incendie d’une maison

Un incendie a éclaté mercredi vers 8 heures 30 à Buchs dans une maison comprenant plusieurs appartements. Une habitante a pu sortir par elle-même et a annoncé qu’une femme âgée avait besoin d’aide. Les pompiers ont pu l’évacuer et elle est saine et sauve. Par contre, un homme de 77 ans a été retrouvé sans vie dans un des appartements. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du départ de feu. Les dégâts s’élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs. La maison est inhabitable.