Népal – Retrouvée aux Etats-Unis, une statue volée revient dans son temple

Népal : Retrouvée aux États-Unis, une statue volée revient dans son temple

La stèle hindoue avait été volée il y a 37 ans dans un temple de Katmandou.

Une stèle hindoue datant d’entre le XIIe et le XVe siècle, récemment retrouvée dans un musée aux États-Unis, a été réinstallée samedi dans le temple de Katmandou où elle avait été volée 37 ans plus tôt. Dérobée en 1984, cette stèle de pierre représentant les divinités hindoues Lakshmi et Narayan a été restituée au Népal en mars par le FBI et le Dallas Art Museum, qui la louait à un collectionneur depuis 1990. Une enquête de plusieurs mois menée par des experts népalais et américains et par les autorités des deux pays avait permis de découvrir son origine frauduleuse.