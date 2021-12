États-Unis : Retrouvée nue et couverte de charbon après cinq jours d’angoisse

Samedi, les autorités de l’Utah ont secouru une jeune femme de 19 ans qui était retenue dans la cave d’un individu de 39 ans depuis le 13 décembre.

Une angoissante histoire de disparition a connu un heureux dénouement, samedi dans l’Utah. Madelyn Allen, 19 ans, était introuvable depuis lundi 13 décembre. Ce soir-là, une caméra de surveillance avait filmé la jeune femme alors qu’elle était en train de quitter son dortoir de Snow College, à Ephraim. Après cinq jours de recherches, l’étudiante a été retrouvée au sud de la ville, chez un certain Brent Brown, 39 ans. Nue, Madelyn était enfermée dans une cave à charbon. «Nous avons reçu un coup de fil du chef de la police et sommes tombés à genoux», raconte au «Salt Lake Tribune» Jonathan Allen, le père de la disparue.

En voyant arriver les forces de l’ordre, Brown a refusé de les laisser entrer sans l’aval des propriétaires de la maison, à savoir ses parents. Une fois l’autorisation accordée, la police a fouillé le logement et retrouvé le badge d’étudiante de Madelyn, des habits lui appartenant et un pistolet. En fouillant le suspect, les autorités ont par ailleurs découvert trois couteaux. La jeune femme était recouverte de charbon et en état de choc quand la police l’a secourue. Son ravisseur a été arrêté et risque une mise en examen pour obstruction à la justice, enlèvement et viol, rapporte ABC4.