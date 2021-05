La nouvelle loi fixe la manière dont les procédures amiables doivent être menées pour éviter une imposition non conforme à une convention internationale. Les adaptations permettront en outre aux autorités suisses de les exécuter plus simplement. La révision règle également le dégrèvement de l'impôt anticipé. Le contribuable s'adressera à l'Administration fédérale des contributions et pourra en principe demander un remboursement au plus tard trois ans après la fin de l'année civile où la prestation imposable est échue.