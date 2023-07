Elections fédérales 2023: Retrouvez tout ce qu’il faut savoir pour élire votre Parlement

Après une législature marquée par la pandémie, la crise énergétique et la guerre en Ukraine, le Parlement élu en 2019 tirera bientôt sa révérence. Le Conseil national et le Conseil des Etats seront renouvelés le 22 octobre 2023.

Et comme on peut vite se sentir perdu entre toutes ces listes, graphiques et débats, «20 minutes» vous résume au fur et à mesure de la campagne tout ce qu’il faut savoir sur les enjeux dans chaque canton, les propositions des partis et des tutos pour s’y retrouver avec son enveloppe de vote.