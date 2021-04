Rencontre à l’ONU : Réunification chypriote: peu de chances de trouver un accord

Chypriotes-grecs et Chypriotes-turcs se retrouvent de mardi à jeudi à Genève pour des «discussions informelles» sous l’égide de l’ONU. Un accord sur la réunification de l’île semble cependant peu probable.

Quatre ans après leur dernier échec, Chypriotes-grecs et Chypriotes-turcs se retrouvent de mardi à jeudi à Genève pour des «discussions informelles» sous l’égide de l’ONU, sans grand espoir d’un accord sur une réunification de l’île méditerranéenne.

Chypre est divisée depuis l’invasion en 1974 du tiers nord par l’armée turque, en réaction à un coup d’État visant à rattacher l’île à la Grèce. Elle est entrée en 2004 dans l’Union européenne, dont les acquis communautaires ne s’exercent que sur la partie sud de l’île, majoritairement peuplée de Chypriotes-grecs et dont les autorités sont les seules reconnues par l’ONU. Au Nord, l’autoproclamée République turque de Chypre du Nord (RTCN) est uniquement reconnue par la Turquie.

Manifestations à Nicosie

Des centaines de Chypriotes-grecs et de Chypriotes-turcs ont manifesté samedi à Nicosie, des deux côtés de la dernière capitale divisée au monde, appelant à la paix et à la réunification. Les précédentes tentatives de réunification – avec en toile de fond la rivalité régionale entre la Grèce et la Turquie – ont toutes échoué.