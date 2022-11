Réunion au sommet pour le chantier de la gare de Lausanne

La gare de Lausanne est entourée de palissades de chantier, mais derrière tout est à l’arrêt. Les travaux de transformation n’ont même pas commencé à cause d’une série de différends entre les CFF et l’Office fédéral des transports (OFT). Mardi, une délégation formée d’élus vaudois, fribourgeois, neuchâtelois et lausannois a rencontré à Berne la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, chargée des transports, afin de trouver des solutions qui permettraient de relancer la machine.

À l’issue de la rencontre, Simonetta Sommaruga a expliqué que: «à Berne, on a vraiment mis ce projet à un très haut niveau. On veut avancer, on va renforcer les ressources. J’ai aussi suggéré une plateforme de suivi au plus haut niveau jusqu’au début des travaux», rapporte la RTS. Autrement dit, davantage de personnes plancheront sur le dossier. Ainsi, peut-être que les travaux pourront enfin être lancés un jour. Et la RTS d’esquisser timidement l’année 2034 comme potentielle fin de ces derniers.