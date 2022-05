Genève : Réunion de l’OMC: une partie de la rive droite perturbée

La circulation à l’entrée de Genève sera impactée, en raison de la tenue d’une conférence de l'Organisation mondiale du commerce le mois prochain.

Elle aurait dû avoir lieu du 30 novembre au 3 décembre 2021, mais le Covid-19 et le variant Omicron avait contraint les organisateurs à l’annuler . La 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se tiendra au bout du lac du 12 au 15 juin. Elle réunira près de 4000 personnes dont des chefs d’Etat et quelque 220 ministres.

Restrictions, interdictions et fermetures

Au niveau de la circulation et du stationnement, l’avenue de la Paix, la rue et la route de Lausanne, ainsi que l’avenue Blanc, principalement, seront impactées par des restrictions du 3 au 17 juin. Le parc William-Rappard et une partie de la promenade du lac seront inaccessibles au public du 7 au 20 juin.