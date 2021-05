Gaza - Réunion extraordinaire du Conseil des droits de l’homme le 27 mai

L’Allemagne appelle à un cessez-le-feu

Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, a exprimé jeudi la «solidarité» de l’Allemagne avec Israël et appelé à un cessez-le-feu entre l’Etat hébreu et le Hamas palestinien, lors d’une conférence de presse avec son homologue Gabi Ashkenazi à son arrivée à Tel-Aviv. «Nous considérons que ce que fait Israël (ndlr: dans la bande de Gaza) est couvert par le droit à l’autodéfense», a déclaré M. Maas, plus haut responsable européen à se rendre dans la région depuis le début le 10 mai d’un nouveau cycle de violences meurtrières entre l’Etat hébreu et le Hamas au pouvoir à Gaza. «Israël fait maintenant usage de ce droit et ce droit implique de ne pas permettre aux installations d’où proviennent les attaques contre des cibles israéliennes de continuer à fonctionner», a-t-il ajouté en référence aux frappes de l’armée israélienne sur l’enclave palestinienne et aux tirs de roquettes de Gaza. «Laissez-moi le redire très clairement, pour nous, la sécurité d’Israël et avec elle la sécurité de tous les juifs d’Allemagne ne sont pas négociables et Israël pourra toujours compter sur cela», a-t-il affirmé.