Diplomatie : Réunion importante depuis Genève pour l’avenir de l’Afghanistan

La communauté internationale se réunit pour discuter de l’assistance à fournir à l’Afghanistan. Organisée par l’ONU, la conférence est cruciale pour l’avenir du pays.

Organisée tous les quatre ans, cette conférence, pilotée cette année par l’ONU, la Finlande et le gouvernement afghan, est prévue en pleine pandémie et alors que les pourparlers de paix entre Kaboul et les talibans, lancés il y a quelques mois, stagnent au Qatar.