Éthiopie : Réunion jeudi du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Tigré

Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra jeudi une nouvelle réunion sur la situation humanitaire au Tigré, en Éthiopie, à l’initiative de l’Irlande, a-t-on appris mardi de sources diplomatiques.

Cette session se tiendra à huis clos en milieu de journée et il n’est pas sûr qu’elle donne lieu à l’adoption d’une déclaration commune, selon les mêmes sources.

Plusieurs autres membres du Conseil de sécurité se sont joints à la demande de l’Irlande d’une réunion, a précisé un diplomate sous couvert d’anonymat. Il s’agit de l’Estonie, de la France, de la Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis, qui ont réclamé mardi une enquête internationale sur des atrocités rapportées au Tigré.

Depuis le déclenchement début novembre d’une opération militaire de l’armée éthiopienne dans cette région dissidente, le Conseil de sécurité n’a tenu que peu de réunions sur ce dossier, miné par des divisions entre notamment pays africains, pour qui il s’agit d’une affaire intérieure, et Occidentaux, pour qui la situation humanitaire et l’afflux de réfugiés dans des pays voisins imposent d’impliquer l’instance chargée de la paix et de la sécurité dans le monde.