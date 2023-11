Des élus veulent la dissolution d’un groupe d’ultradroite à Lyon (F)

«Exactions et discours d’une rare violence»

«J’ai interpellé le ministre de l’Intérieur et j’ai écrit à ses collaborateurs pour obtenir la dissolution du groupe Les Remparts» et la fermeture «de leur local la Traboule», a expliqué à l’AFP le député Renaissance du Rhône Thomas Rudigoz, relançant une démarche «initiée il y a longtemps». «Ce sont des milices qui se sont déplacées en plein cœur de Lyon, avec des cris, des slogans antisémites, des cagoules, des barres de fer», a ajouté le député, condamnant des «exactions et des discours d’une rare violence».