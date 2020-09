Nucléaire iranien : Réunion sous pression américaine des signataires de l’accord

Accusant les Européens de «s’aligner sur les ayatollahs», Washington voudrait de nouvelles sanctions envers Téhéran.

Les signataires de l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien se retrouvent à Vienne mardi sur fond de bras de fer avec les États-Unis qui veulent réimposer les sanctions à l’encontre de Téhéran et accusent les Européens de «s’aligner sur les ayatollahs».

L’Iran, la Chine, la Russie, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni pourraient vouloir présenter un front uni alors que Washington souhaite également prolonger l’embargo sur les armes expirant en octobre.

Les États-Unis ont claqué la porte de l’accord en 2018 et en riposte au rétablissement des sanctions unilatérales, Téhéran poursuit sa production d’uranium qui dépasse désormais de presque huit fois le seuil autorisé, selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) datant du mois de juin.

Le ton est monté comme rarement entre les deux rives de l’Atlantique, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo allant jusqu’à accuser la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne d’avoir «choisi de s’aligner sur les ayatollahs» au pouvoir dans la République islamique.

Cohésion

Dans ce contexte tendu, la cohésion entre les Iraniens, les Européens, les Russes et les Chinois avait souffert d’un manque de coopération de Téhéran avec l’AIEA, l’organisme onusien chargé de contrôler les activités nucléaires de l’Iran.

Depuis des mois, ce dernier réclamait de pouvoir pénétrer au sein de deux sites iraniens pour y mener des contrôles et l’Iran refusait, ce qui rendait la position des Européens de plus en plus difficile à tenir face à leur allié américain