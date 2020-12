Cuba : Réunion «utile» entre le gouvernement cubain et les artistes

Samedi, le ministère de la Culture cubain avait pourtant rompu le dialogue engagé avec des artistes qui réclamaient plus de liberté d’expression.

La rencontre samedi, qui a duré plus de cinq heures selon le site officiel Cubadebate, a réuni le ministre de la Culture Alpidio Alonso, le président de la Maison des Amériques Abel Prieto, le dirigeant de l’Union des écrivains et des artistes (Uneac) Luis Morlote, ainsi qu’un groupe de jeunes artistes, dont «certains étaient présents lors de la manifestation du 27 novembre» devant le ministère de la Culture, selon des médias locaux.

Plus de liberté d’expression

L’engagement à dialoguer était l’un des principaux accords noués dans la nuit du 27 au 28 novembre, au terme d’une mobilisation spontanée et rarissime pendant quinze heures de quelque 300 artistes face au ministère. Pris de court, le ministère avait accepté de recevoir une délégation de 30 manifestants, dont les revendications portaient notamment sur la liberté de création et d’expression, le droit au désaccord et la fin de la répression et du harcèlement contre les artistes indépendants.