La sortie de «Spider-Man: No Way Home» affole les fans

«Spider-Man: No Way Home» : Réunions des méchants: la bande-annonce qui affole les fans

Une horde de méchants, venus des univers des anciennes sagas de Spider-Man, donnera du fil à retordre à Tom Holland pour le troisième volet des aventures de l’homme-araignée. Alerte spoiler!

Prenez les méchants de la première saga de Spider-Man, ayant mis en lumière l’acteur Tobey Maguire de 2002 à 2007, de celle d’Andrew Garfield (2010 à 2012) et faites-les se retrouver dans le dernier film du super-héro, «Spider-Man: No Way Home». L’homme-araignée aura donc à faire aux célèbres Bouffon Vert, Dr. Octopus, Électro, Le Lézard et L’Homme-sable, respectivement interprétés par Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx, Rhys Ifans et Thomas Haden Church. Le casting sera également complété par Doctor Strange, joué par Benedict Cumberbatch.