Le Conseil d’Etat genevois a décidé d’autoriser les manifestations dans le cercle familial et amical jusqu’à dix personnes entre le 23 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, inclus. L’annonce a été faite lundi lors d’un point presse extraordinaire. Le gouvernement a également confirmé la réouverture des restaurants, bars et cafés, le jeudi 10 décembre, comme prévu. Cette réouverture sera néanmoins soumise à des conditions strictes. Le nombre de personnes par table sera limité à quatre et une distance minimum de 1,5 mètre devra séparer chaque groupe. Les établissements fermeront leurs portes au plus tard à 23 heures. Ils pourront rester exceptionnellement ouverts jusqu’à 1h du matin le soir du 31 décembre. Cette décision de réouverture est également valable pour les discothèques disposant d'une autorisation de transformation en bars.