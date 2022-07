Réussir vos vacances au camping avec votre chien

À quoi les propriétaires de chiens doivent-ils faire attention?

Les conseils de Filou

Filou est un chien doublé d’un campeur enthousiaste. Voici quelques-uns de ses conseils: «Enfin les vacances! Quel bonheur de partir camper avec mes maîtres! La nature, l’aventure, les arrêts pipi juste devant la porte… Le terrain de camping est riche en découvertes et en odeurs attirantes. Comme je me plais beaucoup ici et que j’ai l’intention de revenir, la sympathique équipe de la réception m’a demandé de lui rendre service en expliquant ce à quoi nous autres chiens devons faire attention. Et peut-être même qu’une récompense m’attend. Donc, les règles les plus importantes sont: je suis tenu en laisse partout. Je fais mes besoins à l'extérieur du camping et le marquage du territoire est absolument interdit dans le camping. Je n'agace pas les autres campeurs et je m'abstiens d'aboyer et de hurler.»