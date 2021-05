Étude - Réutiliser son masque tous les 7 jours pour diminuer la pollution

Le port du masque fait désormais partie de notre quotidien. La question de l’impact écologique d’une telle pratique se pose donc et les conclusions d’Unisanté, le Centre universitaire de médecine générale et de santé publique de Lausanne, sont alarmantes.

En bilan carbone, un masque chirurgical transporté en avion, le plus souvent depuis la Chine, représente 1,3 kg d’équivalent CO₂ par mois. De plus, la récupération et la gestion des masques utilisés ne sont pas optimales. On estime que plusieurs milliards de masques ont rejoint les océans en 2020.