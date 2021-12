Hockey sur glace – Revanchard, le HCC se paie le leader

Axel Andersson (à g.) et La Chaux-de-Fonds ont pris le dessus sur Garry Nunn et Olten.

L’affiche La Chaux-de-Fonds face à Olten était incontestablement la plus belle de la 32e journée de Swiss League. Mardi à domicile, les Chaux-de-Fonniers sont parvenus à dominer le leader du classement (3-2) qui, jusque-là, n’avait perdu qu’à deux reprises. Un bel exploit en forme de revanche puisque lors des deux premiers affrontements entre le HCC et le HC Olten, les Soleurois s’étaient imposés 6-2 et 4-2.