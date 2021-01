Météo : Réveil blanc pour une partie des Romands

Une perturbation a apporté son lot de neige jusqu’à basse altitude, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce temps hivernal devrait nous accompagner durant la première semaine de janvier, au moins.

Un peu plus haut, dans La Veveyse (FR) et sur l’Arc jurassien, jusqu’à 20cm d’or blanc ont pu être mesurés, selon MétéoSuisse . Cette abondance de neige a rendu les chaussées glissantes. Ainsi, un accident s’est produit au milieu de la nuit à Semsales (FR) et deux autres dans le canton de Neuchâtel, selon les polices cantonales respectives.

Au tour du sud des Alpes

Vendredi après-midi, les quelques rares précipitations devraient se cantonner au Bassin lémanique et au Jura vaudois. Après cela , «le creusement d’une dépression en Méditerranée occidentale favorisera une situation de barrage au Sud des Alpes», annonce l’Office fédéral de météorologie et de climatologie. Samedi, le temps devrait rester très nuageux au nord des Alpes avec quelques faibles chutes de neige. Par contre, les précipitations pourraient être plus importantes sur la crête des Alpes valaisannes. Un avis de danger marqué de chutes de neige a été émis pour le Tessin, et dans une moindre mesure pour la région du Simplon.