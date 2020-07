Genève

Les Bains des Pâquis se réveillent en musique

La 14e édition des Aubes Musicales se tiendra tous les matins au bord du lac du 1er au 23 août.

Coup de projecteur sur les créations locales

Cette année, une attention particulière est portée à la création locale, indiquent les organisateurs. Au total 23 concerts et spectacles sont à l'affiche. Le collectif Feu de Dieu débutera la série avec un concert participatif le 1er août autour d'un feu de joie avec des guitares acoustiques et des boîtes à meuh.

Plus poétique, la chanteuse Aurélie Emery proposera une immersion dans l'univers de l’écrivaine valaisanne Corinna Bille entre textes récités et chantés et folktronica. La chanson française n'est pas en reste avec le jeune auteur, compositeur et interprète genevois Luca Leone qui présente un spectacle musical aux teintes rétro.