France : Réveillon de Noël sanglant dans les Yvelines

«Possédée», une femme poignarde à mort son neveu de 10 ans et blesse grièvement sa petite-nièce. Les enfants avaient été confiés à leur tante pour la nuit.

Une femme a tué de plusieurs coups de couteau son neveu de 10 ans et grièvement blessé sa petite-nièce dans la nuit de Noël à Limay en région parisienne, a appris vendredi l’AFP auprès de sources policières.

La fillette a été transférée en urgence absolue à l’hôpital. La tante, 38 ans, qui a expliqué être «possédée», a été placée en garde à vue et hospitalisée.

Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour homicide volontaire et tentative d’homicide sur mineurs de 15 ans. La Sûreté départementale a été saisie.

Selon le parquet, cinq adultes et trois enfants d’une même famille se trouvaient dans un appartement de Limay, petite ville de 16’000 habitants: la tante soupçonnée d’être l’auteure des faits, une autre tante, un oncle et les grands-parents, ainsi que les deux enfants victimes et un nourrisson. Le nourrisson est l’enfant de l’auteure présumée.