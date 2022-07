Hyundai Ioniq 6: Révélation de la version de série de la berline électrique coréenne

Alors que Hyundai retire du marché le modèle Ioniq sorti en 2016, la jeune marque du même nom, dédiée à l’électrique, annonce l’arrivée d’un deuxième membre dans la famille, avec l’Ioniq 6. Les Coréens viennent en effet de présenter la version de série de la future voiture électrique basée sur une architecture 800 volts ou du moins un prototype très proche du modèle de série. À l’instar de l’Ioniq 5, commercialisée en 2021, le nouveau modèle se caractérise lui aussi par un design alliant des styles d’époques révolues à des éléments rétro-futuristes. Cela étant, la nouvelle Ioniq n’a aucun trait de ressemblance avec sa grande sœur et prend un virage diamétralement opposé.

Huyndai a laissé entendre dès 2020, avec le concept Prophecy, que l’Ioniq 6 serait différente de l’Ioniq 5. Le concept de berline aux formes aérodynamiques très prononcées est également reflété dans le modèle de série, même si son interprétation est, à bien des égards, légèrement plus pragmatique. Sans surprise, le design de série est un peu plus sobre. Ce qui étonne, en revanche, est le fait d’avoir renoncé presque entièrement aux références à l’Ioniq 5. Le chef du design, Sangyup Lee, parle toutefois d’une famille Ioniq.

Un éclairage à l’effet Waouh!

Sur l’Ioniq 6 aussi, les petits éléments optiques rectangulaires créent un effet Waouh! L’arrière est marqué par une bande lumineuse à LED continue, constituée de deux longues rangées faites d’une multitude de petits pixels rectangulaires. L’arête de décollement de l’aileron arbore, elle aussi, une bande lumineuse, tandis que la jupe arrière, profilée tel un diffuseur, intègre des feux arrière et antibrouillard. Le thème des petits pixels rectangulaires est repris à l’avant au niveau des phares sous la forme de feux diurnes. Non seulement le design des optiques de l’Ioniq 6 est marquant, mais les nombreux pixels permettent de créer différentes séquences lumineuses animées.

Les quatre pixels lumineux intégrés dans le volant de l’Ioniq 6 indiquent le statut de la batterie et l’activation de la reconnaissance vocale.

L’arrière est orné de plusieurs bandes lumineuses à LED, l’une qui relie les feux et l’autre sur l’aileron.

À l’aérodynamisme très marqué de la carrosserie s’ajoutent des poignées de portes affleurantes ainsi que de petits supports de rétroviseurs à caméra sur lesquels vient glisser l’air. Cela permet un coefficient de traînée remarquable de 0,21. L’habitacle offre des surfaces en partie fabriquées à partir de plastique recyclé, un cockpit épuré et une atmosphère chaleureuse grâce à l’éclairage d’ambiance, sans oublier les élégants détails tels que les panneaux translucides qui rappellent la première génération d’iMac ou encore les quatre pixels lumineux sur le volant, qui indiquent le statut de la batterie et l’activation de la reconnaissance vocale. Et comme il se doit pour un véhicule électrique moderne, le cockpit dispose, outre les deux écrans en option des rétroviseurs extérieurs à caméra, deux écrans 12 pouces sur la planche de bord.