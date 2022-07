Uber Files : Révélation de liens privilégiés entre Macron et Uber, la gauche s’indigne

Une vaste enquête du consortium international des journalistes d’investigation dévoile, dimanche 10 juillet 2022, les liens privilégiés qui unissaient le groupe américain Uber et Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie.

Dans le cadre des «Uber Files», une enquête reposant sur des milliers de documents internes à Uber adressés par une source anonyme au quotidien britannique The Guardian et transmis au Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et à 42 médias partenaires, le quotidien français Le Monde s’est intéressé aux liens entre la société américaine et Emmanuel Macron à l’époque où il était ministre de l’Économie (2014-2016).