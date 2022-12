Révélations sur les démêlés de Patrick Drahi avec le fisc genevois

Genève : Révélations sur les démêlés de Patrick Drahi avec le fisc

Le journal «Le Temps» a publié ce lundi de nouveau éléments concernant le litige opposant le milliardaire français Patrick Drahi au fisc genevois, initialement révélé par la RTS et «Heidi News». Pour rappel, l’homme d’affaires, qui possède notamment BFM TV, bénéficie d’un forfait fiscal dans le canton du Valais depuis 2011, alors que sa femme, dont il dit être séparé, aurait conservé la maison familiale à Cologny (GE). Or, l’administration cantonale est persuadée que Patrick Drahi vit en réalité avec son épouse dans la riche commune du bout lac, et qu’il devrait par conséquent y être assujetti à l’impôt, à tout le moins pour la période 2009-2016.