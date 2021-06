VALAIS - Révélée par The Voice Kids Portugal, Madalena mettra le cap sur Broadway

Madalena Castro Fernandes et sa coach Marisa Liz, samedi dernier sur la scène du Totem à Sion.

L’émission The Voice Portugal l ui a permis de sortir de l’anonymat. Cinq ans après la Neuchâteloise Leticia Carvalho , dans sa version classique, Madalena Fernandes s ’ est i llustrée à l’occasion de la version 2021 de The Voice Kids. E n avri l dernier, e l l e a manqué de peu une qualification pour la grande finale.

L’espace de trois prestations en direct, la jeune Valaisanne (15 a n s) n ’en a pas moins conquis le public et les jurés par sa voix , parvenant à transmettre s a joie et ses émotions dans diverses langues (anglais, français, portugais). Lors de son dernier passage, l ’ artiste en herbe a rendu hommage au célèbre chanteur lusitanien Carlos do Carmo, décédé le 1er janvier, en interprétant l’un de ses grands classiques: «Estrela da Tarde» (étoile de l’après-midi). Une prestation bluffante pour une fille de son âge.