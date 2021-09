Gjon’s Tears retente sa chance dans The Voice

Gjon's Tears espère que Zazie se retournera quand il se mettra à chanter. BUREAU 233 – ITV – TF1

Si le monde entier le connaît grâce à sa 3e place à l’Eurovision 2021, le chanteur de 23 ans a été découvert dans la saison 8 de «The Voice» dans l’équipe de Mika. Il fait partie des anciens candidats sélectionnés pour la saison anniversaire des 10 ans du télécrochet, diffusée dès le samedi 11 septembre 2021.

Pourquoi avoir accepté de revenir dans «The Voice»?

D’abord parce que j’avais fait un deal avec le directeur de casting de l’émission. Je lui avais dit que s’il me trouvait un label, je participerais et il l’a fait. Ensuite, j’ai un amour pour la musique de Zazie. Quand j’ai vu qu’elle était coach dans «The Voice All Stars», je me suis dit que j’allais enfin pouvoir la rencontrer et peut-être travailler avec elle sur mon album.

Si les cinq coaches se retournent, c’est donc elle que vous choisirez?

Ce que peuvent m’apporter les cinq est super, mais j’admire Zazie depuis tellement longtemps. J’ai adoré travailler avec Mika lors de ma première participation, j’aime beaucoup sa musicalité, mais Zazie, c’est particulier.

Vous prenez quand même le risque de vous faire éliminer dès les auditions à l’aveugle.

Revenir est un risque, mais j’aime ça. C’est aussi une opportunité d’avoir à nouveau une visibilité er de rencontrer ceux qui m’ont donné envie de participer à «The Voice» comme Olympe, Al.Hy ou Anne Sila.

Qu’est-ce qui a changé entre la saison 8 et aujourd’hui?

Ce qui n’a pas changé, c’est les auditions à l’aveugle. Je me suis dit que cette fois j e m’y rendr a is a vec moins de pression, que j’aurai s moins de stress que la première fois et ça a été pire! Mais cette adrénaline est incroyable, elle me fait du bien, c ’est ce qui me rend vivant. Ç a me fait avancer. Et j’ai acquis un certain professionnalisme sur la manière dont j’ai envie de me présenter sur scène. Je vis plutôt que de tout contrôler.

Quel souvenir gardez-vous de votre départ en 2019?

Pas forcément le meilleur. J’étais si proche de la finale que c’était dommage de quitter l’aventure. Cela dit, «The Voice» n’a jamais été un but pour moi, mais une étape. Je me disais que ça allait me mettre en avant et c’est ce qui est arrivé.

Pensez-vous parfois à ce qui serait arrivé si vous aviez gagné?