Zurich

Revenu de base: vers un nouvel essai

Le parlement zurichois a soutenu ce lundi une initiative pour analyser les effets d’un revenu de base sur les citoyens, l’État et l’économie.

L’initiative émane d’un citoyen de Regensdorf. Elle demande «un projet pilote accompagné scientifiquement» pour analyser les effets d’un revenu de base inconditionnel sur les citoyens, l’État et l’économie.

Le texte a été soutenu par 61 députés du PS, des Verts et de la Liste alternative. Ces parlementaires estiment que l’idée est digne d’intérêt, sans nécessairement la trouver bonne, comme l’a dit un député socialiste. «Restons innovants et testons cette idée de manière empirique», a-t-il déclaré.

Idée mauvaise et utopique

Dans les partis bourgeois, y compris chez les Vert’libéraux, on ne veut plus entendre parler du revenu de base inconditionnel. Cette question hante la politique comme les morts-vivants, a lancé le député UDC Ueli Bamert. L’idée est mauvaise et c’est une utopie, a-t-il souligné.