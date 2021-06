Pas touche à Apple : «Rêver violerait leur mécanisme de confidentialité»

Apple veut museler les leakers qui révèlent des informations sur ses futurs appareils, y compris ceux qui ne se livrent qu’à de simples spéculations.

La firme de Cupertino a récemment chargé un cabinet d’avocats d’envoyer des lettres d’avertissement à un certain nombre de leakers habitués à anticiper les présentations officielles de ses produits. Sur son compte Weibo, le Twitter chinois, Kang a rapporté le contenu de la missive qui lui a été adressée. Ce leaker réputé fiable a été prié de ne plus divulguer d’informations sur des projets Apple non publiés. «Cela pourrait donner aux concurrents d’Apple des informations précieuses et induire les clients en erreur, car ce qui est divulgué peut ne pas être exact», a argumenté Apple dans la lettre.